ETSO ABBM, Öğrencileri ‘Bilim Karavanı' ile buluşturdu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) AB Bilgi Merkezi, Erzurum'daki ortaokul öğrencilerini, AB Türkiye Delegasyonu'nun, Almanya Büyükelçiliği ile yaptığı işbirliğiyle hayata geçirilen ve öğrencileri bilime ve yenilikçiliğe daha da yakınlaştıran ‘Bilim Karavanı' ile buluşturdu.

Ocak - Haziran 2019 döneminde 20 ili gezmesi planlanan AB Bilim Karavanı ziyareti kapsamında geldiği Erzurum'da, Palandöken ilçesindeki Mustafa Kemal Ortaokulu ve Yakutiye ilçesindeki Halitpaşa Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

ETSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elifnur Terzioğlu, çocukların merak duygusunu harekete geçiren ve onları, ‘Hayal et, Tasarla, Üret' sloganıyla teşvik eden 9 metrelik Bilim karavanının, 5 aylık süre zarfında toplam 6 Bin 600 kilometre yol kat edeceğini ve 12 binden fazla ortaokul öğrencisine kapılarını açacağını söyledi.

Hayal eden, tasarlayan ve üreten bir nesil için özel olarak tasarlanmış olan karavanda öğrencilerin, ahşap modelleme, robotik kodlama, 3D modelleme ve 3D baskı gibi interaktif atölye çalışmaları imkânı bulacağını kaydeden Elifnur Terzioğlu, "Bu projeyle çocukların, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konusunda ilgileri uyandırılmaya çalışılıyor. İşin sadece eğitim yönü yok, bir de eğlence yönü var. Çünkü sınıfta oturmak yerine burada oyun oynar gibi bir şeyler tasarlıyorlar. Dolayısıyla pratik açısından hem eğleniyorlar, hem de birşeyler öğreniyorlar" diye konuştu.