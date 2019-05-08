ETSO ABBM ve AÇSH'den ortak iftar programı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi (ABBM), ‘9 Mayıs Avrupa Günü' münasebetiyle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü işbirliğiyle bir iftar programı düzenledi.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen iftar programına, Vali Okay Memiş'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, AÇSH Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç, AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, koruyucu aileler, AÇSH İl Müdürlüğü'ne bağlı Atatürk ve Nenehatun Çocuk Evleri sitelerinde kalan çocuklar ile Çocuk Destek Merkezinde barınan mülteci çocuklar katıldı.

İftar öncesi bir konuşma yapan AÇSH Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç, ETSO'ya ve AB Bilgi Merkezi'ne yaptığı işbirliği ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bakanlık olarak öncelikle çocukların biyolojik aileleri yanında desteklenmesini sağladıklarını ifade eden Bilgiç, şu anda bu hizmetten yararlanan çocuk sayısının 128 bine ulaştığını vurguladı. Koruyucu aile hizmetinde ise 5 bin 600 ailede 6 bin 730 çocuk bulunduğunu kaydeden Bilgiç, bunların yanı sıra Bakanlığa ait kurumlarda yaklaşık 15 bin çocuğun kaldığını belirterek, bu çocukların da bir aileye yerleştirilmesi konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Programda daha sonra Vali Okay Memiş kısa bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanlığının öncülüğünde gerek sosyal hizmetler alanında, gerekse altyapı alanlarında birçok hizmet yürütüldüğünü dile getiren Vali Memiş, “Bizlere bu hizmetleri yapma imkanı verdiği için başta Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza ve bağlı kurumlarına da yaptıkları hizmetlerden dolay çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

9 Mayıs Avrupa Günü

Avrupa Birliği ailesi, 9 Mayıs gününü dünyanın dört bir yanında Schuman Deklarasyonu'nu anısına Avrupa Günü olarak kutlanıyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve AB Bilgi Merkezleri de ortaklaşa olarak 4-21 Mayıs 2019 tarihleri arasında Türkiye'nin 20 kentinde bir dizi etkinlik düzenliyor. Etkinliklerin amacı; Avrupa Günü kutlamaları kapsamında Türk kamuoyu ile bir araya gelmek ve etkileşim sağlayabilmek.

Mayıs ayı aynı zamanda Ramazan ayına da tesadüf ettiği için de Avrupa Birliği, Türkiye'nin farklı köşelerinde toplumun farklı kesimlerinin katılımıyla iftar yemekleri düzenleniyor.