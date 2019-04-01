İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

ETSO ABBM, Ziraat Fakültesi ‘Kariyer Günü' etkinliğinde

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kariyer Günü etkinliğinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.


Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Ziraat Fakültesi Kariyer Günü etkinliğinde stant açan ETSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörlüğü, öğrencilere AB'yi tanıtan yayınlar ve promosyon ürünler dağıttı.


AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elifnur Terzioğlu da, Mavi Salon'da bir araya geldiği öğrenci ve öğretim elemanlarına, Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri'nin çalışmaları ve öğrencilerin faydalanabilecekleri AB'nin burs, staj ve eğitim imkanları hakkında bilgiler verdi.


Program sonunda Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çelik tarafından ETSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elifnur Terzioğlu'na etkinliğe katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.