ETSO ABBM'den, “İnsan Hakları Film Günleri” etkinliği

İnsan Hakları Film Günleri” kapsamında, ‘İnsan Hakları' konulu halka açık ve ücretsiz filmler izlettirdi.

Atatürk Üniversitesi kampüsündeki Cinetekno'da, 7 - 8 ve 10 Aralık'ta gerçekleştirilen sinema etkinlikleri, üniversite öğrencileri başta olmak üzere vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında; “Afgan Kömürü”, “Müzikli Bir Hikaye”, “A Story Wıth Musıc”, “Fındıktan Sonra”, “Sıradan Zamanlar” ve “Deneme Maçı” filmlerini izleyen katılımcılara, AB Bilgi Merkezi Koordinatörlüğü tarafından çeşitli promosyon ürünler dağıtıldı.

10 Aralık İnsan Hakları Günü çerçevesinde düzenlenen etkinliğin, bu yıl 21 şehirde, 40'tan fazla belgeseli izleyiciyle buluşturduğunu belirten ETSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elifnur Terzioğlu, etkinliğin, her yıl farkındalık oluşturmak, tartışmak ve düşünmek için oluşturulan bir ortamda, film severleri ve ilgili vatandaşları buluşturmayı amaçladığını dile getirdi.