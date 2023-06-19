ETSO arabuluculuk ve tahkim merkezi kuruluyor

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) işbirliğiyle açacağı, ETSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin kurulma çalışmalarını sürdürüyor.

ETSO Hizmet Binasında devam eden tadilat ve düzenlemeler kapsamında, ETSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ne de yer tahsis eden Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, iş dünyası ve vatandaşların uyuşmazlıklarının sürdürülebilir çözümlere ulaşmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel ve Koordinatör Cem Coşkun, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret ederek, ETSO bünyesinde kurulacak merkezle ilgili istişarelerde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özakalın, Oda hizmet binası içerisinde yer alacak olan ETSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin; konumu, adliye ve baroya yakınlığının yanı sıra içerisinde yer alacak görüşme odaları, eğitim salonları ve tahkim duruşma salonları gibi fiziki imkanlarıyla da Türkiye'deki sayılı merkezlerden biri olacağını söyledi.

Yakın zamanda hizmete girecek olan ETSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin, çevre illerde görev yapan arabulucuların aktredite edilmesinde de önemli bir misyon üstleneceğini kaydeden Başkan Özakalın şunları söyledi; “TOBB, yaklaşık 11 yıl önce yürürlüğe giren ilk arabuluculuk kanunu olan ‘Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun' hazırlık aşamasından bugüne kadar ülkemizde arabuluculuk kurumunun gelişmesi, yargı yükünün hafifletilmesi ve yaygınlaşması konusunda önemli çalışmalar yaptı. Arabuluculuğun, iş dünyasında çalışanlara ve iş insanlarına tanıtılması ve yaygınlaştırılması konusunda ulusal ve uluslararası birçok etkinlik düzenledi. Akabinde de 2020 yılında TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi kuruldu. Biz de ETSO olarak şehrimizde ve bölgemizde bu hizmeti sunmak amacıyla ETSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ni kurma çalışmalarına başladık. Odamızda başlattığımız tadilat çalışmalar kapsamında bu merkezimize geniş bir alan ayırdık ve gerekli tüm fiziki şartları oluşturmaya özen gösterdik. Çalışmalarımız sürüyor. İnşallah en kısa zamanda TOBBUYUM işbirliğiyle içerisinde bu merkezimizi hizmete sunmuş olacağız. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun”

TOBBUYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel de ziyarette, “Yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan ve hukuki uyuşmazlıklarda çözümünde arabuluculuk ve tahkim hizmeti ile iş dünyamıza hizmet edecek ETSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Erzurum'a, bölgeye ve iş dünyamıza hayırlı olsun” dedi.