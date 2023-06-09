ETSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özakalın; “İstişare ve ortak akılla bölgemize güç katacağız”

Iğdır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kumtepe'nin annesi Hanımcan Kumtepe'nin cenaze törenine katılmak üzere Iğdır'a giden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Başkan Kumtepe'nin acısını paylaştı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve camianın taziye dileklerini iletti.

Iğdır'ın Taşburnu köyündeki cenaze töreninin ardından, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Arslan'la görüşen Başkan Özakalın daha sonra Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Can ve Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alpaslan'ı da ayrı ayrı ziyaret etti. ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Çetinkaya'nın eşlik ettiği ziyaretlerde her iki Oda başkanıyla da bölge ekonomisiyle ilgili görüş alış verişinde bulunan Başkan Özakalın, bölge illerindeki oda ve borsaların birbiriyle olan bağını güçlendirmek, istişare ve ortak akılla birlikte hareket etmelerine zemin oluşturmak adına daha fazla çaba göstereceklerini dile getirdi.

Bölge çalıştayı düzenlenecek

Ancak bu şekilde bölge illerinin ekonomik ve sosyal anlamda yaşadıkları sorunlara çözüm bulunabileceğine dikkati çeken Başkan Özakalın şunları söyledi; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni temsilen Koordinatör Oda sıfatıyla bölge illerimize olan ziyaretlerimizi önümüzdeki dönem daha da sıklaştıracağız. Bu ziyaretlerden, yaptığımız görüşmelerden, toplantılardan ve yakın zamanda yapmayı planladığımız bölge çalıştayından elde edeceğimiz verilerle hazırlayacağımız bir raporu da ilgili makamlara ulaştıracağız. Akabinde bölge oda ve borsalarımızla sürekli irtibatta olup, sorunlarımızın ve taleplerimizin takipçisi olacağız. Bizler, bölgesel kalkınmanın önündeki engellerin kaldırılması ve diğer bölgelerle aramızdaki gelişmişlik seviyesinin minimuma düşürülmesi adına; TOBB çatısı altında bölgedeki Oda ve Borsalarımızla birlikte şehirlerimize ekonomik ve sosyal alanlarda katma değer sağlayacak, yaşadığımız kentleri bir adım daha ileriye taşıyacak her türlü çalışmanın içerisinde olacağız.”

Görüştüğü Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu Başkanlarının da bölgesel güç birliği için aynı heyecanı duyduğunu vurgulayan Özakalın, “Artık kaybedecek zaman yok. Şehirlerimizin geleceği için motivasyonumuzu ve gücümüzü aynı hedefe yönlendirmek zorundayız. Birlikte hareket edip, daha güçlü olacağız” dedi.