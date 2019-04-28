ETSO Başkanı Yücelik, TOBB GİK toplantısına katıldı

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.

Toplantıya, TOBB Genel İdare Kurulu üyeleri, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Ankara Sanayi Odası Meclis Başkanı Celal Koloğlu, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Şadan Eren, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arif Parmaksız, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün Altuğ, Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nihat Özdemir, TOBB Başkan Danışmanı Kudbettin Arzu, TOBB ETÜ İkiz Kuleler Teknoloji Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ile Tüyap Anadolu Fuar. A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz katıldı.

Ülkenin ekonomik gündemine ilişkin konularda istişarelerin yapıldığı TOBB Genel İdare Kurulu toplantısında, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de Erzurum ve bölgenin ekonomisiyle ilgili bilgiler verdi, iş dünyasına moral ve motivasyon sağlayacak, ekonominin çarklarını daha hızlı döndürecek yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle ilgili düşüncülerini paylaştı. Reel sektöre ve yatırımcılara iş yapma kolaylığı sağlayacak yapısal düzenlemelerin yanı sıra Erzurum'a ve bölgesine cazibe kazandıracak ve mevcut yatırımları da kapsayacak özel nitelikli teşviklerin uygulanmasının da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Yücelik, “Bölgemizde yatırım ortamının iyileştirilmesi ve güçlü desteklerin verilmesi; iş dünyamıza moral kazandıracak ve ayakta kalma mücadelesi veren firmalara güç ve moral sağlayacaktır. Artık hep birlikte ekonomiye odaklanmamız gerekiyor” diye konuştu.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik ayrıca, Meclis Başkanı Saim Özakalın, Genel Kurul delegeleri ile Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarının başkanlarıyla birlikte, 1-2 Mayıs 2019 tarihlerinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapılacak TOBB'un 75. Genel Kurulu'na katılacak.