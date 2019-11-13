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ETSO Başkanı Yücelik, ‘Vizyon Türkiye'ye konuk oldu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, TRT AVAZ’da yayınlanan ve Anadolu şehirlerinde reel sektörün durumunun ele alındığı, şehirlerin ülke ekonomisine ve turizme katkısının anlatıldığı, “Vizyon Türkiye” programına konuk oldu.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, TRT AVAZ'da yayınlanan ve Anadolu şehirlerinde reel sektörün durumunun ele alındığı, şehirlerin ülke ekonomisine ve turizme katkısının anlatıldığı, “Vizyon Türkiye” programına konuk oldu.


Serdar Türkeroğlu'nun hazırlayıp sunduğu programın aralık ayında yayınlanacak bölümünde Erzurum'a yer verilecek. Program kapsamında yapılan çekimlerde, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'le de şehrin ekonomisinin ele alınlığı bir röportaj gerçekleştirildi.


Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Aşkale Çimento'da Serdar Türkeroğlu'na röportaj veren ETSO Başkanı Yücelik, Erzurum'un ekonomik değerleri, potansiyel sektörleri, KOBİ'lerin durumu, üniversite-sanayi işbirliği ile ticaret erbabının ve sanayicilerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.


Röportajda, reel sektörün sıkıntılarını çözecek, sektörün önünü açacak düzenlemelere yönelik önerilerini de dile getiren Yücelik, ETSO'nun yürüttüğü çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi.

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