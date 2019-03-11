ETSO Başkanı Yücelik'ten 12 Mart mesajı; “Şehitlerimizin acısını hep yüreğimizde hissettik”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarının müstesna bir parçası olan Erzurum'un, 1. Dünya Harbi sırasında çok büyük acılara ve vahşet boyutundaki büyük katliamlara tanık olduğunu ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, Erzurum halkının 101 yıl önce hürriyet ve istiklali için canları pahasına vatan topraklarını müdafaa ettiğini söyledi.

Bu uğurda binlerce şehit veren Erzurum'un düşmana karşı gösterdiği şanlı direnişin kuruluş savaşının mihenk taşı olduğunu vurgulayan Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi; “Anadolu'yu, Erzurum'u vatan bilmiş, onurunu, vatan sevgisini, birlik olma ruhunu tüm dünyaya göstermiş insanımızın büyük mücadelesi tarihte hep örnek gösterilmiştir. 101 yıl önce bu kadim şehrimizin yaşadığı acıları yıllarca hep yüreklerimizde hissettik. 12 Mart 1918, tarihimize şan ve iftihar sahifeleri ekleyen güzel şehrimiz Erzurum'un şanlı zafer günüdür. Bu vesileyle vatanımızı kanı, canı pahasına müdafaa eden bütün aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle yâd ediyorum."