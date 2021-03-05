ETSO Başkanı Yücelik'ten taziye mesajı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Bingöl'den Tatvan'a giderken elim bir helikopter kazası sonucu şehit olan 11 Mehmetçik için bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajında, Türkiye'yi yasa boğan kazadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, “Şehitlerimizin acısı yüreklerimize kor gibi düştü. Kazada şehadete yürüyen başta 8. Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş olmak üzere bütün kahramanlarımıza cenabı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, tüm silah arkadaşlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum” dedi.

Türkiye'nin 37 yıldan bu yana terörle mücadele ettiğini hatırlatan Başkan Yücelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Kahraman güvenlik güçlerimizin canları pahasına verdiği mücadelenin sonucunda şer odaklarının desteklerine rağmen terörün beli kırıldı. Bu destansı mücadelede vatanın bekçileri; asker, polis, korucu her biri yaz-kış, gece-gündüz demeden, yağmura, çamura, kara, tipiye aldırmadan her türlü zorlu şartta bizler sıcak yuvalarımızda rahat edelim, güven içerisinde yaşayalım diye gözünü kırpmadan, mücadele ediyor. Onların hakkını ödeyemeyiz. Şehitlerimizin emanetleri, milletimizin emanetidir. Rabbim bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın. Ebediyete uğurladığımız şehitlerimize bir kez daha Cenabı Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı, yaralı kahramanlarımıza da acil şifalar diliyorum.”