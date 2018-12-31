ETSO Başkanı Yücelik'ten yeni yıl mesajı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2019'un dünyaya huzur ve barış, iş dünyasına bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Her yeni yılın yeni umutlara, yeni başlangıçlara vesile olduğunu ifade eden, Başkan Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi; “2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kaldı. Geride kalan yılda iş dünyası olarak zor günler geçirdik. Ülkemizi hedef alan ekonomik saldırılar sebebiyle yaşadığımız bu sıkıntıların, 2019'da son bulmasını ümit ediyoruz. Ekonomideki istikrarı sürdürmek ve yeni başarı hikayeleri yazmak için yeni yılda iş dünyasının moral ve motivasyonu diri tutulmalı, sağlanan destekler artarak devam etmelidir. Buna karşılık, iş dünyamız da, mevcut desteklerin yanı sıra yeni yılda sağlanacak olan güçlü desteklerle, ülkemizin hedeflerine ulaşması için üretime, yatırıma ve istihdama katkısını sürdürecektir” dedi.

Ağustos ayından itibaren ülke ekonomisini hedef alan saldırıların bertaraf edilmesinde reel sektörün fedakarlıklarının da önemli bir rol oynadığını kaydeden Başkan Yücelik, dövizdeki dalgalanmanın son dönemde durulduğunu ancak faizlerin halen daha yüksek seviyelerde olduğunu belirterek, bunun, yatırımın, üretimin ve istihdamın artırılmasının önündeki en büyük engel olduğunun altını çizdi.

Mesajında, “Umutlarımız ve hedeflerimiz bizi motive eden iki önemli unsurdur” diyen Başkan Yücelik şöyle devam etti; “Ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin geleceğe daha umutla bakması için her yeni yılda bir öncekinden daha fazla çalışmalıyız. Bu anlamda ETSO olarak gerek şehrimizin kalkınması, gelişmesi ve hak ettiği konuma erişmesi adına, gerekse üyelerimize verdiğimiz hizmetin daha üst seviyelere çıkarılması adına daha fazla gayret göstereceğiz. Bu vesileyle; 2019 yılının sevginin, saygının, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu, acıların ve hüzünlerin değil, güzelliklerin paylaşıldığı bir yıl olmasını diliyor, başta üyelerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmesini temenni ediyorum."