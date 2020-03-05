ETSO, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Atatürk Üniversitesi'nin, bölgedeki paydaş üniversitelerin de desteğiyle, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde düzenlediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı 2020'de (DAKAF 2020) stant açtı.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi'nde geniş bir katılımla düzenlenen fuarın açılış töreninin ardından, protokol üyeleri ve ziyaretçiler stantları gezdi. ETSO'nun açtığı standa özellikle üniversite öğrencileri ilgi gösterdi. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'in de katıldığı törenden sonra ETSO'nun standına gelen ziyaretçileri ve öğrencileri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat, Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Demir ve Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl ağırladı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmaları hakkında bilgi alan üniversite öğrencileri, hayalini kurdukları iş ve kariyer planlarını ETSO yöneticileriyle paylaşarak bir süre sohbet ettiler.

5-6 Mart tarihlerinde açık kalacak fuarda, bölgedeki üniversitelerde öğrenim gören binlerce üniversite öğrencisi iş ve kariyer imkanlarını araştıracak.