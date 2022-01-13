ETSO KOSGEB Temsilciliği'nden bilgilendirme semineri

ETSO KOSGEB Temsilcisi Edanur İspirli Meclis Salonu'ndan düzenlenen seminerde, söz konusu desteğin detaylarını aktardı. İspirli; nitelikli genç istihdamını artırmaya yönelik KOSGEB desteğinin amacı, kapsamı, başvuru şartları, destek kapsamında yeni istihdam edilebilecek personelde aranan şartlar ve geri ödeme konularında katılımcıları bilgilendirdi.

İşletme sahiplerinin yanı sıra insan kaynakları birimlerinin yetkilileri, muhasebeciler ve mali müşavirlerin katıldığı bilgilendirme seminerinde; imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ'lere: 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü ve başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması şartıyla yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verileceği ifade edildi. Ayrıca, işletme sahibi kadın girişimci olursa veya belirlenen şartlarda kadın istihdamı sağlanırsa bu desteğin 110 Bin TL'ye çıkacağı belirtildi.

ETSO KOSGEB Temsilcisi Edanur İspirli seminerin sonunda katılımcıların sorularını cevaplandırdı.