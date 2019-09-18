ETSO, Tarım Ve Hayvancılık Fuarı'nda

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 18-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen, 2.Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı ile 2. Hayvancılık, Hayvansal Üretim Teknolojileri, Süt Endüstrisi ve Yem Endüstrisi Fuarı'nda stant açtı.

Fuarın açılış törenin ardından Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ve protokol üyeleri stantları gezdi. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 100'e yakın firma, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşunun iştirak ettiği fuarda ziyaretçiler ETSO'nun standına ilgi gösterdi. Stantta, oda bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, ETSO KOSGEB Temsilcilik Ofisi ve Erzurum Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) birimlerinin sorumluları, fuar ziyaretçilerine alanlarıyla ilgili konularda bilgi verdiler. ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat ve Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl de fuarın açılışının ardından standı ziyaret eden protokol üyeleri ve misafirlerle yakından ilgilendi.

Fuarla ilgili düşüncelerini dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat, oda olarak, belli aralıklarla sektör sorunlarına ilişkin çalıştaylar düzenlediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu çalıştaylar sonucunda tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerimizi, sorunları çözme iradesine sahip kişi ve kuruluşlara iletmenin gayreti içerisindeyiz. Günümüzde her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanlarında da çok hızlı bir teknolojik dönüşüm yaşanıyor. Bugün açılışını yaptığımız fuarda sektöre emek veren çiftçilerimiz, üreticilerimiz tarım ve hayvancılık sektöründeki yeni teknolojilerle ve firmalarla tanışma fırsatı bulacak. Çiftçilerimiz, daha kaliteli, daha yüksek verimli ve daha ekonomik üretim için tarım ve hayvancılıktaki son teknolojik gelişmeleri takip etmeli, bizler de sektörümüzü bu teknolojilerle buluşturmaya devam etmeliyiz. Fuarın gerek şehrimize gerekse bölgemize büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”

Türkiye'nin farklı bölgelerinden ziyaretçileri ağırlayacak fuarın, komşu ülkeler İran, Gürcistan ve Azerbaycan'dan gelecek çok sayıda iş insanına ve alım heyetine ev sahipliği yapması bekleniyor.