ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik; “Basın, milletimizin gür sesidir”

Yıldönümü ve 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda, basının milletin gür sesi olduğunu ve demokrasinin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayan ana unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Mesajında, mesai mefhumu gözetmeksizin, büyük bir enerji ve özveriyle önemli bir kamu hizmetini yerine getiren basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayan Yücelik, “İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla da her zaman kamuoyunun sesi olan basın mensuplarımız, demokrasinin gelişmesi ve sağlıklı bir toplum yapısının oluşması için gece gündüz demeden toplumu bilgilendirmek adına fedakarca görev yapıyor” dedi.

Başkan Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi; “Türk basını, her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla, şehrinin, bölgesinin ve ülkemizin gündeminin takip edilmesini ve sorunlarının duyurulmasını sağlayarak, kamuoyunun gözü, kulağı ve dili olmuştur. Basın camiamız, bu yönüyle de demokrasimizin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayan ana unsurlarından biri olmuştur. Bu vesileyle; doğru ve tarafsız haberciliği cesaretle sürdüren, ilkelerini ve değerlerini işlediği kalemini toplumun sağlıklı bilgi alması için kullanan ve gazetecilik ahlakından taviz vermeden görevini yürüten tüm basın mensuplarımızın bir kez daha 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ediyorum.”