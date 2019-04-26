ETSO'da, “İletişim” semineri

ETSO Yönetim Kurulu Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Dursunoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Genç ve Kadın Girişimci Kurulları üyelerinin ilgi gösterdiği seminerde, toplumsal hayatta iletişimin gücünü anlatan Prof. Dr. Halit Dursunoğlu, “Karşımızdakiyle güçlü bir iletişim kurmak için onu değerli görmemiz, bizim de iyi niyetli ve samimi olduğumuzu, ön yargılı olmadığımız hissettirmemiz çok önemlidir” dedi. İnsanın iletişimde güçlerinin farkında olması ve kendisini doğru anlatması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Dursunoğlu şunları söyledi; “Güçlü iletişim kurmanın başka bir yolu da; önce doğru anlatmak sonra aynı dilde konuşmaktır. Söylediklerimizle, duruşumuzla, bakışımızla, bedenimizle, yazdıklarımızla, susuşumuzla ama haddimizi aşmadan kendimizi ifade edebilmeliyiz.”

İletişimde sadece anlaşılmanın değil karşıdakini anlamanın da şart olduğunu kaydeden Prof. Dr. Dursunoğlu, “Karşımızdakinin; duygularını hissetmek, düşüncelerini anlamak, eskilerin ifadesiyle, ‘hâliyle hâllenmek', hareketlerini anlamak, yazdıklarını anlamak, kısaca, karşımızdakini anlamak iletişimimizi daha da güçlendirecektir” diye konuştu.

Seminerin sonunda, TOBB ETSO KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, Prof. Dr. Halit Dursunoğlu'na katkılarından dolayı, Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının üyelerine de katılımlarından dolayı teşekkür etti.