ETSO'da, “Neden kurumsal yönetim” paneli

Kurumsal yönetim anlayışının ülkede tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla 2003 yılından beri faaliyetlerini yürüten Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD), Dünya Gazetesi iş birliği ile gerçekleştirdiği “Anadolu Panelleri Serisi”nin sekizincisi Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Panele Erzurum'da faaliyet gösteren firmaların temsilcileri de katıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan “Neden Kurumsal Yönetim?” konulu panelin moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ yaptı. Panelde, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik yer aldı.

Panelin açılışında ilk konuşmayı yapan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik; Kurumsallaşmanın bir işletme için düşük maliyet, verimlilik, hız ve sürdürülebilirliği ifade ettiğini belirterek, “Kurumsallaşmanın olduğu bir kuruluş; daha düzenli, dinamik ve sistemli çalışır, rekabet etme gücünü artırır, kontrolü elde tutar, hata yapma riskini minimuma düşürür, hedeflerine kolay ulaşır, yetki, denetim ve sorumluluklar daha net ve açıktır. Ayrıca, işveren ve yöneticiler için zaman daha verimli kullanılır, farklı bakış açılarını ortaya çıkar, bütçe ve iş planları daha açıktır. Bütün bunlar kurumsallaşmanın avantajlarıdır” dedi.

Türkiye'deki şirketlerin yüzde 95'inin aile şirketlerinden oluştuğunu gözönüne alındığında, bu şirketlerin kurumsallaşmasının ekonominin istikrarı açısından çok büyük önem arz ettiğini kaydeden Başkan Yücelik; panelde, işletmelerde, şirketlerde potansiyel müşteri kitlesine doğrudan etki ettiği için iş geliştirme, pazar oluşturma, güven verme gibi konularda fayda sağlayan kurumsallaşma konusu bütün yönleriyle ele alınacağını dile getirdi.

Saka: “Kurumsal yönetim anlayışını sorumluluk ilkeleri üzerine kuruyoruz”

Açılışta daha sonra konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, TKYD olarak ‘Kurumsal Yönetim' anlayışının ülkede tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla çalıştıklarını söyledi. Saka, “Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının, etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonuyla hareket ediyoruz” dedi.

Saka, şöyle konuştu: “Bugün Anadolu tarihinde önemli bir yere sahip olan Dadaşlar diyarı Erzurum ilimizdeyiz. Gelenek ve göreneklerine bağlılığını asırlardır sürdüren, Cumhuriyet tarihinin de önemli adımlarının atıldığı güzide şehrimiz Erzurum'da dostlarımızla yüz yüze bir araya gelebildiğimiz için çok mutluyum. Doğal güzelliklerin, tarihin ve kültürün Doğu Anadolu'daki buluşma noktası Erzurum, Türkiye'nin en ünlü kayak merkezlerinden birine ev sahipliği yapan Palandöken bölgesi başta olmak üzere her yıl yoğun bir turist kitlesini ağırlayan, sıcakkanlı insanları ile turizmin can damarı olan şehirlerimizden biridir. Erzurum ekonomisinin bel kemiğini oluşturan hayvancılığın yanı sıra, turizm başta olmak üzere arıcılık ve tarım faaliyetleri de oldukça gelişmiştir. Nüfusun %80'i tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır. İkinci geçim kaynağı olan turizm ve buna bağlı sektörlerin desteklenmesi ekonomik gelişme için oldukça elzemdir.”

Gelinen noktada ülkenin her şehrinde olduğu gibi Erzurum için de teknoloji, yeşil ekonomi, inovasyon, çağın gerekleri ile donanmış insan kaynağı ve veri üzerine inşa edilmiş yeni, farklı uygulanabilir stratejilere ve büyüme modellerine ihtiyaç olduğunu söyleyen Dr. Tamer Saka, “Dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmeler kurumsal yönetim kavramının ülkelerin ve kurumların rekabetçiliğini devam ettirebilmeleri için ne derece önemli bir araç olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur.”

Saka, sözlerini şöyle tamamladı: “Dünya muazzam bir değişim sürecinin içerisinden geçmektedir. Karşı karşıya olduğumuz problemler hiç olmadığı kadar karmaşık riskler içermektedir. Dünya geniş bir şekilde yeni bir ekonomik ve siyasal dengeye evrilmektedir. Bu değişim sürecini alışagelmiş olduğumuz büyüme modelleri ile geçiştirebilmemiz mümkün olmayacaktır.”

Yücelik; “Kurumsal dönüşüm için kurumsal hafıza oluşturmalı”

Dr. Saka'nın ardından panelde konuşan, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de ekonomisi güçlü, toplum yapısı sağlam, dünyaya öncülük eden ülkelerin vasıflarının başında topyekün kalitenin geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Günümüz şartlarında rekabetteki üstünlüğünü koruyarak, paydaşları için değer oluşturmak isteyen işletmelerin iyi bir kurumsal yönetim kültürüne ve uygulamalarına sahip olması gerekir. Son yıllarda özellikle kurumsal şirketlerin ortaya koyduğu ilkeler; iş mükemmelliği, insana yatırım, sürdürülebilirlik, karlı büyüme, inovasyon, dijitalizasyon ve nakit yönetimi başlıklarındaki stratejileri ve diğer karar alma süreçleri yönetim kurullarının performanslarını değerlendirmemiz açısından önemli göstergelerdir.”

Kurumsal dönüşüm ilkesi veya felsefesi, her şirketin olmazsa olmaz kağıda döktüğü ama bir türlü benimseyemediği ya da uygulayamadığı bir husustur. Kurumsal dönüşüm her şeyden önce kurumsal hafıza oluşturabilmekten geçer. Kurumsal yönetime önem veren işletmelerin yönetim kurullarının da kendilerinden beklenen görevleri yerine getirebilmek için uygun şekilde yapılandırılması ve işler durumda bulundurulması çok önemlidir. İyi bir kurumsal yönetim için yönetim kurullarının rolü ne kadar büyük ise yönetim kurulu yapısı ile kurumsal yönetim arasındaki ilişki de o derece önemlidir. Bizler yönetim kurulları üyeleri olarak her konuyu en iyi şekilde bilemeyebiliriz ama en iyi bilen profesyonelleri bulup şirketin icrasını sağlamakla yükümlüyüz.”