ETSO'dan engelli sporculara malzeme desteği

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, Erzurum'da spor yapan engelliler için aldığı spor malzemelerini yetkililere teslim etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kuruma ait spor salonunda zihinsel ve bedensel engellilerin katıldığı bir program düzenlendi. Programa, engelli vatandaşların ailelerinin yanı sıra, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, ETSO Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl, ETSO personeli ve vatandaşlar katıldı. Programda, engelli gençler ile kurum amirleri arasında bir futbol maçı yapıldı. İzleyicilerin tezahüratları eşliğinde tamamlanan maçın ardından, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Yıldırım tarafından engelli sporcular için alınan malzemeler yetkililere teslim edildi.

Engelli bireylerin toplumun önemli bir parçası olduğunu ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Özdemir, kurum olarak onların yaşamlarını kolaylaştıracak, onları destekleyecek her türlü çabaya katkı sunmaya özen göstereceklerini vurguladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş da, ETSO'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.