ETSO'dan öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

ETSO tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan eğitim yardımları, bu yıl da belirlenen okullarda dağıtıldı. Palandöken ilçesi Dede Korkut İşitme Engelliler Ortaokulu'ndaki ihtiyaçlı öğrenciler için ayrılan yardım malzemeleri, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat ve Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl tarafından Okul Müdürü Mustafa Yılmaz'a teslim edildi. Okul Müdürü Yılmaz ve Müdür Başyardımcısı Abdulgani Yiğit, ETSO yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ETSO'nun eğitim yardımlarının her yıl düzenli olarak yapıldığını ifade eden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat, bu eğitim-öğretim yılında da ilköğretim okullarındaki ihtiyaçlı öğrencilere toplam 40 bin lira tutarında yardım ulaştırıldığını dile getirdi. Polat, il genelinde toplam 15 ilköğretim okulunda öğrenim gören ihtiyaçlı öğrencileri okul müdürlükleri aracılığıyla tespit ettiklerini belirterek, kırtasiye ve giyim yardımlarının da bu tespitlere göre ilgili okul yöneticilerine teslim edildiğini söyledi.