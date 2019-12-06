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ETSO'nun girişimcilik söyleşileri, istihdam fuarına renk kattı

Erzurum’da bu yıl 8.

Erzurum'da bu yıl 8.'si düzenlenen Erzurum Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenen, ‘Girişimcilik' ve ‘Başarı Hikayeleri' konulu söyleşiler fuar ziyaretçileri ve iş dünyasına adım atmak isteyen girişimcilerin ilgisini çekti.


ETSO'nun katkılarıyla Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve yoğun ilgi gören 8. Erzurum Kariyer ve İstihdam Fuarı kapsamında gerçekleştirilen söyleşiler fuarın açılışının ardından başladı. Program kapsamında ilk söyleşiyi, ETSO Genç Girişimciler Kurulu üyesi Serkan Akköse yaptı. Fuar merkezinin seminer salonunda gerçekleştirilen söyleşilerin öğlenden sonraki bölümünde ise, ETSO Genç Girişimleri Kurulu Başkanı Haktan Ömeroğlu, kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarıyla bir araya geldi. İş dünyasında edindiği tecrübeleri dinleyicilerle paylaşan ve iş hayatında karşılaşabilecekleri güçlüklerle nasıl baş edebileceklerini anlatan Ömeroğlu, katılımcıları kendisine yönelttiği soruları cevaplandırdı.


ETSO'nun söyleşi programı kapsamında ayrıca, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Temsilcisi ve ETSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu ile genç girişimci Ömer Nasuhi Aydemir, kadın girişimciler; Münire Şimşek ve Sultan Aydın ile üniversite öğrencisi başarılı girişimciler; Mesut Beyaztaş. Ravza Nur Eker, Zeynep Hazar ve Büşra Özerbaş katılımcılarla başarı hikayelerini paylaştılar.


ETSO'nun düzenlediği söyleşi etkinliklerine katkıda bulunan iş dünyasının başarılı genç ve kadın girişimcilerine, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın tarafından teşekkür plaketi verildi.

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