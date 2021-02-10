ETÜ 2020-2021 güz yarıyılı online eğitim raporu açıklandı

Pandemi başlangıcından yaklaşık bir yıl önce online eğitim yaklaşımlarını eğitim sistemine adapte eden Erzurum Teknik Üniversitesi, 2020-2021 güz yarıyılında da tüm dersleri senkron olarak sürdürmüş ve ayrıca ders değerlendirmeleri hem senkron hem de asenkron olarak gerçekleştirdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi senatosunun, online eğitimde aktif öğrenmeyi önceleyecek şekilde dönem içi değerlendirme sayısının minimum 4 olacak şekilde karar alması, öğrenci etkileşimini önemli derecede artırdı. Ayrıca derslere katılımın tüm haftalarda sabit bir oranda olduğu da görülüyor.

Online eğitimin en önemli avantajlarından biri olan senkron olarak gerçekleştirilen derslerin kayıtlarının sonradan izlenmesi, Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesindeki sistem ile sağlanmış olup güz yarıyılı boyunca etkin bir şekilde kullanıldığı belirlendi.