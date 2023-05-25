ETÜ 50 alanda yetkin olma başarısı gösterdi

Üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının birbirlerine karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla 2016 yılından beri yayınlanan Üniversitelerin “Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” Raporu ile üniversitelerin kendi bünyesinde yürüttüğü tüm araştırma alanlarında yetkinlik düzeylerinin analiz edilmesi sağlanıyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) de aralarında bulunduğu 2018 yılı ve öncesinde kurulan tüm üniversitelerin değerlendirmeye alındığı yetkinlik analizi çalışması kapsamında yayın ve atıflarla ilişkili veriler için 2019-2021 yılları baz alınırken projelere ilişkin verilerde ise 2019-2022 dönemi baz alındı.

Rapor sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitenin önceki yıllara göre yükselen bir grafiğe sahip olduğunu belirterek: “131 alt araştırma alanının değerlendirmeye tabi tutulduğu çalışmada üniversitemiz 50 alt araştırma alanında yetkinlik sağlama başarısı gösterdi. Ayrıca yetkin olduğumuz alanların 18'inde hem hacim hem de kalite göstergelerinde en iyi derece olan 1. bölgede yer almamız bizler için önemli bir gösterge oldu. Nitekim bir önceki rapor dönemine (2021) göre üniversitemizin yetkinlik alanı sayısı 29'dan, 50'ye, 1. Bölgedeki yetkinlik alan sayımız ise 6'dan 18'e yükseldi. Bu sonuçlar ile birlikte üniversitemizin başarı yüzdesi %22'den %38'e çıktı. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte tüm personelimizin gayretleriyle bu değerleri daha da yukarılara çıkartacağız ve hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağız” diye konuştu.