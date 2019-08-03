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ETÜ - AÇSH işbirliği protokolü imzalandı

Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.


ETÜ Rektörlük Hizmet Binasında gerçekleşen imza törenine Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Aile Çalışma ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ve Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri katıldı.


İmzalan protokol kapsamında Erzurum'da sunulan sosyal hizmetlerin ve bu hizmetlere ilişkin eğitimlerin kapasitesinin ve kalitesinin artırılması amaçlanıyor.


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Toplumun dezavantajlı kesimlerine hitap eden ve önemli hizmetlere imza atan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile işbirliği yapmayı önemsediklerini belirterek koruma ve bakım altındaki dezavantajlı kesimin psikolojik açıdan destelenmesi açısından protokolün önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Çakmak, işbirliğinin farklı alanlarda devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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