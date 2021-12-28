ETÜ, bilgi birikimini paylaşmaya devam ediyor

Dr. Bülent Çakmak, teknik liselerde eğitim gören öğrencilerin gelişimine katkı sunmak amacıyla yaptığı görüşmelere devam ediyor.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlker Akbaba ile birlikte öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Palandöken İlçesinde bulunan Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Lise Müdürü Ayhan Akbulut ve okul yönetimiyle atölyeleri ve çalışma alanlarını gezerek yürütülen projeler ve yürütülebilecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunan Rektör Çakmak, öğrencilerle de bir araya gelerek ETÜ'nün kapılarının kendilerine ardına kadar açık olduğunu ifade etti.

Rektör Çakmak: “Üniversitemizin Tüm İmkânlarını Paylaşmaya Hazırız”

ETÜ'nün gelişmiş laboratuvar imkânlarından lise öğrencilerinin de yararlanabileceğini ifade eden Rektör Çakmak: “Okulu gezerken gördüklerimiz bizleri son derece etkiledi. Gerek atölyeleri gerekse derslikleriyle son derece modern bir okul inşa edilmiş. Okulumuz sadece Erzurum'a değil, şehrimize ve ülkemize ciddi katkılar sunacak, işletmelerin nitelikli personel ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacaktır. Hem ulusal hem de uluslararası mesleki yeterliliğe sahip, mesleki değerlerle donatılmış; yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan lisemizde faydalı çalışmaların yapılıyor olduğunu görmekten ayrıca mutlu ve memnunuz. Lisemizin ara değil aranan insan hedefiyle vermiş olduğu eğitime ETÜ olarak sonuna kadar destek vermeye hazırız. Üniversitemiz ve fakültelerimizin değerli akademisyenleri ile öğrenci kulüplerimizle ortak çalışmalar yapmak üzere fikir alışverişlerinde bulunduk. Bu vesileyle bizleri misafir eden Lise Müdürü Ayhan Akbulut ve okul yönetimine teşekkür ediyor, üniversitemizin tüm bilgi birikimlerini ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Müdür Akbulut ise ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ağırlamış olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Erzurum'un güzide kurumlarından olan Erzurum Teknik Üniversitesinin bilgi ve birikimlerinden yararlanmak istediklerini, bu doğrultuda Rektör Çakmak'ın kendilerine sağladığı kolaylık ve gösterdiği destekten dolayı iletişim köprüsünün daha da güçlü bir şekilde kurulduğunu dile getirdi.

Ziyaret, öğrencilerin Rektör Çakmak ile hatıra fotoğrafı çekilmeleriyle son buldu.