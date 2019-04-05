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ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerine kayak kursu

Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği topluluğu, araştırma görevlisi Işıl Karabey Aksakallı önderliğinde 1 ve 2.

sınıf öğrencileri için Palandöken Dedeman Kayak Tesisleri'nde ücretsiz kayak eğitimi etkinliği düzenledi.


Etkinlikte, ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Ögr. Üyesi Yusuf Sinan Hanay ve Dr. Ögr. Üyesi Saeid Agahian da öğrencilerle güzel vakit geçirdiler. Eğlenceli ve renkli sahnelere tanıklık edilen kayak eğitiminin sonunda Arş. Görevlisi Işıl Karabey Aksakallı, kayak hocası Yusuf Tangüzel'e organizasyona katkılarından dolayı plaket takdim etti.


Organizasyona katılan öğrencilerimiz bu tür sosyal ve sportif faaliyetlerin derslerine olan motivasyonlarını da artırdığını belirterek Erzurum Teknik Üniversitesinin kendilerine sağladığı imkanlardan dolayı mutluluk duyduklarını ve bu imkanları kendilerine ulaştıran hocalarına teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

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