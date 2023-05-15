ETÜ Boksta da geleneği bozmadı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (UNİLİG) tarafından düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası'nda Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) sporcuları iki de iki yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezi ev sahipliğinde 8-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında 107 erkek ve 37 kadın sporcunun katımıyla düzenlenen şampiyonada ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi Murat Uğurlu 63 kiloda bronz madalya kazanırken, 67 kiloda mücadele eden Antrenörlük Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Gökdeniz Yağar ise finale kadar yükselerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Madalya töreninin ardından Erzurum'a dönen Boks takımını tebrik eden Rektör Çakmak, büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek: “Murat ve Gökdeniz'in başarısı bizler için oldukça kıymetli. Zira onlar aynı zamanda çeşitli şampiyonlarda ülkemiz adına mücadele eden milli sporcularımız. Antrenmanlarını aksatmadan hocalarımız eşliğinde oldukça sıkı çalıştıklarını biliyorum. Bu nedenle elde edilen sonuçlar bizi şaşırtmadı. Ancak önümüzdeki yıl gençlerimizden altın madalya beklediğimi de ifade etmek istiyorum. Bir kez daha hem sporcularımızı hem de antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum” diye konuştu.