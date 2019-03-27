ETÜ DIŞ İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü'nde görev değişimi

Erzurum Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü’ne Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr.
Erzurum Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü'ne Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Eyüphan Manay atandı.
Rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim törenine Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz ve Dış İlişkiler Ofisi personeli katıldı.
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak devir teslim törenindeki konuşmalarında, görevini devreden Prof. Dr. Murat Demir Aydın'a hizmetlerinden ötürü şükranlarını sunduğunu ifade ederek plaket takdiminde bulundu.