ETÜ, ECHE kalite sertifikası ile akredite edildi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Erasmus Koordinatörlüğü'nün 2020 yılının Mayıs ayında Avrupa Komisyonu'na yaptığı Erasmus Charter for Higher Education-ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) başvurusu, yapılan değerlendirmeler sonucunda 100 tam puan alarak 2021-2027 dönemi için ECHE Akreditasyonuna sahip olmaya hak kazandı.

Erasmus+ Yükseköğretim Programı için temel prensipleri gösteren ve kalite sertifikası olarak tasarlanan ECHE akreditasyonu sayesinde Erzurum Teknik Üniversitesi, 2021-2027 dönemi boyunca sadece Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle değil aynı zamanda AB dışındaki ülkelerle de eğitim, öğretim, yenilikçi uygulamalar, gençlik ve spor alanlarında Erasmus+ programı kapsamında yeni iş birlikleri kurabilecek, hibe programlarına başvurabilecek, öğrenci ve personel değişim faaliyetlerinde bulunabilecek, hem yürütücü olduğu hem de ortak olarak yer aldığı yeni konsorsiyumlarda yer almaya devam edebilecek.

3 Ana Eylem Projesi Uygulanacak

ETÜ, ECHE akreditasyonu ile Erasmus+ Programı kapsamındaki Ana Eylem 1 (Key Action 1) Bireylerin Öğrenme Hareketliliği projeleri çerçevesinde öğrencilerin, akademik ve idari personelin bir başka kurumda eğitim alması, ders vermesi ya da mesleki staj yapması faaliyetlerini gerçekleştirebilecek.

Ana Eylem 2 (Key Action 2) Yenilik ve İyi Uygulamalar için iş birliği projeleri ile kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla program üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında stratejik ortaklık projelerini yürütebilecek.

Ana Eylem 3 (Key Action 3) Politika Reformu için destek projeleri ile de bilimsel temellere dayalı politika yapımının teşvik edilmesi ve bu alanda iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla yapılan projelerden hibe alarak faydalanmaya devam edebilecek.