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ETÜ Farkında Kulübü'nden Vali Memiş'e ziyaret

Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan ve çeşitli etkinlikler de farkını gösteren ETÜ Farkında Kulübü üyeleri Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan ve çeşitli etkinlikler de farkını gösteren ETÜ Farkında Kulübü üyeleri Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.


Vali Okay Memiş ile çeşitli konularda istişare de bulunan ETÜ Farkında Kulübü üyeleri bir sunum gerçekleştirdi. Üniversite ve Erzurum halkının arasındaki ilişkileri canlandırmak istediklerini ifade eden öğrenciler bu konularda Vali Okay Memiş ile fikirlerini paylaştı.


Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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