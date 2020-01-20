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ETÜ ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Erzurum Teknik Üniversite ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında, üniversitede eğitim gören öğrencilerin ve akademik ile idari personelin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmaların gerçekleştirilmesine yönelik kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı.


Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Prof. Dr. Birol Soysal, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Şıktar, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Levent Çakmur Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil katıldı.


Eğitim ile sportif faaliyetleri bir araya getirecek çalışmaların yapılması konularında mutabakata varılan protokolle; öğrencilerin almış oldukları eğitimle birlikte kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla üniversite yerleşkesinde atölye ve kulüp çalışmalarının yapılacağı "Genç Ofis" açılması hedefleniyor.


Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, imza töreninde yaptığı açıklamada, Üniversite olarak bilim, sanat ve kültürel çalışmaların yanında gençlik ve spor çalışmalarına da ağırlık verdiklerini belirterek, gençlik ve sporu önemsediklerinin altını çizdi.


Prof. Dr. Çakmak, “Akademik ve idari personelimizin yanı sıra öğrencilerimize de bu protokolle önemli bir fırsat imkanı sağladık, hayırlı olsun” dedi.


Taşkesenligil , ETÜ Rektörü Prof. Bülent Çakmak'a teşekkür etti.

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