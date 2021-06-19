ETÜ ile ETSO Organize Sanayi Bölge sorunları için bir araya geldi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı ve 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanı Saim Özakalın, 2. Organize Sanayi Bölge Müdürü İnşaat Mühendisi Fırat Karakaya ve ETÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda organize sanayi bölgesinin yapısal sorunları değerlendirildi.

Yapılan görüşmede Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden organize sanayi bölgesinde mevcut zemin durumunun ve yapıların değerlendirilmesi istendi ve olası problemlerin önüne geçilebilmesi için teknik değerlendirme ve destek talep edildi.