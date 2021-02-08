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ETÜ ile KUDAKA arasında protokol anlaşması imzalandı

Erzurum Teknik Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı arasında “Toplu Taşımada Trafik Eğitimi” başlıklı faaliyetin yürütülmesi üzerine teknik destek sözleşmesi imzalandı.


Projeyle birlikte Erzurum'daki trafik sorunlarına farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Bu doğrultuda, yaya güvenliği, trafik çevre ve gürültü kirliliği, müşteri memnuniyeti için can ve mal kaybının azaltılması ile kaliteli toplu taşıma gibi konular üzerine ticari taksi, minibüs, öğrenci servisi, halk otobüsü, belediye otobüsü şoförlerine trafik eğitimi sağlanacak.


KUDAKA binasında düzenlenen imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Yasin Çodur ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Okan Güven katıldı.

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