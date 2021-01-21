ETÜ ile Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

İmza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu ve Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir katıldı.

Protokol kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik bölümü ve Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencilerinin uygulaması olan mesleki derslerinin uygulamalarını Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde yapabilmelerine olanak tanındı.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, yapılan protokolün sağlık eğitimi dinamiklerinin gelişmesine ve eğitim uygulamalarında kolaylıkların artmasına katkı sağlayacağını ifade etti.