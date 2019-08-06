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ETÜ ile Tebriz Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bilim, Eğitim, sanat, spor ve kültürel alanlardaki başarılarıyla günden güne büyüyen Erzurum Teknik Üniversitesi akademik işbirliklerine bir yenisini daha ekledi.


Her iki üniversite arasında hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin bilgi birikimlerini, tecrübelerini ve teknik imkanlarını paylaşabilmelerinin yolunu açan ETÜ - Tebriz Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü imzalandı.


Tebriz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mir Reza Majidi, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh ve beraberindeki heyet, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük binasındaki makamında ziyaret etti.


Karşılıklı hediye takdiminin ardından gerçekleşen imza töreninde ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bilgi birikimlerinin, teknik imkanların ve kültürel zenginliklerin paylaşmasının önünü açan bu işbirliği protokolünü imzalayarak Erzurum Teknik Üniversitesi ile Tebriz Üniversitesi arasında güçlü bir köprü inşa edileceğini ifade etti.


Programın ardından Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini (YÜTAM) gezen heyete akademik işbirliklerinin geliştirilmesi kapsamında üniversitemizin Ar-Ge kapasitesi gösterilerek muhtemel ortak çalışma alanları üzerine görüş alış verişinde bulunuldu.

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