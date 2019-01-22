Her iki üniversite arasında hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin bilgi birikimlerini, tecrübelerini ve teknik imkanlarını paylaşabilmelerinin yolunu açan ETÜ-İTÜ KKTC Akademik İşbirliği Protokolü imzalandı.

İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük binasındaki makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından gerçekleştirilen imza töreninde Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Bu işbirliği protokolünü imzalayarak Erzurum Teknik Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri arasında güçlü bir köprü inşa etmeyi umuyoruz. Bu köprü iki üniversite arasında güçlü bir bağ oluşturma adına hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin bilgi birikimlerini ve kültürlerini paylaşması yolunda hizmet edecektir.” ifadelerini kullandı.

Programın ardından Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi(YÜTAM)'ni ziyaret eden Prof. Dr. Ercan Kahya'ya akademik işbirliklerinin geliştirilmesi kapsamında ETÜ'nün AR-GE kapasitesi gösterilerek muhtemel ortak çalışma alanları üzerine görüş alış verişinde bulunuldu. YÜTAM Müdürü Prof. Dr. Fatih Yetim, Prof. Dr. Ercan Kahya'ya merkez bünyemizde bulunan iki adet 1000 sınıfı temiz oda (cleanroom) içerisinde fotonik ve güneş enerjisi teknolojileri, Biyomekanik - Biyomalzeme, Nano ve Mikro Akışkanlar Mekaniği, Organik LED Teknolojileri, Biyoteknoloji ve Sismik araştırmalar alt gruplarına ait laboratuvarlar ve bu laboratuvarlarda gerçekleştirilen üretim ve araştırmalar hakkında bilgiler verdi.

İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, Erzurum Teknik Üniversitesi'nin sahip olduğu akademik ve teknik imkanların yanı sıra eğitim kalitesinin göğüs kabartıcı olduğunu ifade etti.