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ETÜ kampüsünde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı

Erzurum Teknik Üniversite Kampüsü’nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıldı.

Erzurum Teknik Üniversite Kampüsü'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıldı.


Üniversite öğrencilerine 3 haftalık tatil verilmesinin ardından üniversite yönetimince kampus içerisinde bulunan tüm binalar derslikler ve idari binalar ilaçlandı. Çalışmaların önümüzdeki günlerde de periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

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