İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi girişimcileri yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyor

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi, girişimcileri yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyor.


Türkiye'nin bacasız sanayisi olarak nitelendirilen turizm sektörünün önde gelen firmalarından ‘Crystal Hotels Group' Genel Müdürü Ali Osman Erbaş merkez bünyesindeki girişimcilere tecrübe aktarımı yaparak sektördeki teknolojik ihtiyaçlar hakkında bilgiler verdi. Ayrıca merkez bünyesindeki girişimcilerin projelerini dinleyerek 2 projeyi maddi ve manevi olarak destekleyeceğini ifade etti.


Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Arıkan, Bilgi İşlem ve Kalite Birimi Sorumlusu Mustafa Coşkun ve Sağlık Hizmetleri Müdürü Ferda Ülker'den oluşan heyet sağlık sektöründe ve hastane işletmeciliğinde karşılaştıkları güçlüklerin teknolojik olarak çözüme kavuşturulması adına girişimcilerle bir çalıştay gerçekleştirdi. Bu alanda işbirliği yapılması kararı verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.