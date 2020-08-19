İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ETÜ Lisans Projeleri TÜBİTAK tarafından desteklendi

Erzurum Teknik Üniversite Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr.

Öğ. Üyesi Ayşenur Yazıcı danışmanlığında, Şimal Topçu tarafından sunulan “Erzurum'da Yetişen Ferula Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi" başlıklı ve Cem Baba tarafından sunulan " Gümüş Nitrat İçeren Ağız Çalkalama Suyu Üretimi ve Ağız Çalkalama Suyunun Candida albicans Üzerine Etkisi " başlıklı projeler TÜBİTAK tarafından desteklendi.


Üniversitenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerimizden Dr.Öğr.Üyesi Yaşar Daşdemir danışmanlığında, Muhammed BAYAT tarafından sunulan “EEG Sinyalleri ile Başarımı Doğrulanmış Özgün Bir AR Uygulaması Tasarımı" başlıklı proje ile Taha Rıdvan Baran tarafından sunulan "Kültürel Mirasımızın Tanıtımı için Sanal Gerçeklik Ortamında EEG Destekli Oyun Tasarımı" başlıklı projeler TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.