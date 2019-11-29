ETÜ Projelerini başkente taşıdı

Dr. Temel Kotil, ileri malzeme ve kaplama, katmanlı imalat ile termoplastik konularında proje çalışmalarında bulunduklarını vurgulayarak özellikle lisans seviyesinde yetenekli öğrencilerin ve öğrenci kulüplerinin sisteme dahil edilmesi gerektiğini açıkladı. Ar-Ge konusunda şeffaf davrandıklarını ve ihtiyaç duydukları alanların web sayfası aracılığıyla paylaşıldığını ifade ederek ortak çalışmaya önem verdiklerini belirtti.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi ile birlikte başlatılan Ortak Ar-Ge programı hakkında bilgi verdikten sonra ETÜ bünyesinde gerçekleştirilen projelerden söz etti.

Tusaş Ar-Ge günleri adı altında Erzurum'da düzenlenecek ortak bir çalıştayın sözü alındı. Ardından Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'e ziyarette bulunan heyet ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda Erzurum Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi bünyelerinde bulunan Ar-Ge altyapıları kullanılarak savunma sanayine yapılabilecek katkılar konusunda toplantılar gerçekleştirildi. Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak ortak Ar-Ge işbirliği kapsamında fotonik alanında bir örnekleme yaparak ASELSAN bünyesinde ürüne yönelik projelere talip olduklarını aktardı.