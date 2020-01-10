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ETÜ Rektörü Çakmak'tan 10 Ocak mesajı

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Bülent Çakmak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Çakmak, demokrasinin temel taşlarından olan basının, toplumun bilgi ve bilinçlenmesinde, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli payının bulunduğunu vurguladı.


Teknolojinin hızla geliştiği dönemde yeni iletişim imkanları artarken toplumun doğru bilgilendirilme ihtiyacının daha da fazla önem kazandığına dikkati çeken Çakmak, şunları kaydetti:


"Basın mensuplarımız, her türlü zorluklara katlanarak, gerektiğinde hayatlarını tehlikeye atarak görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedirler. Hiç kuşkusuz bu çabalar takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir meslek yaşamı diliyorum.”

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