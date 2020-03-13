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ETÜ Rektörü Çakmak'tan İl Emniyet Müdürü Aslan'a ziyaret

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Bülent Çakmak, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ı makamında ziyaret etti.


İl Emniyet Müdürlüğü makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından Rektör Prof. Dr. Çakmak, Emniyet Müdürü Aslan'a Osmanlı döneminden günümüze 400 yıllık "Erzurum Şehir Haritası" hediye etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Aslan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'a teşekkür etti.

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