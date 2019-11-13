ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: “Yeni nesil eğitimi önemsiyoruz”

Dr. Bülent Çakmak; Erzurum Teknik Üniversitesi'nin misyonuna yakışır bir şekilde akademik ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra şehrimizin problemlerine çözümler üretmek yeni projeler geliştirmek adına da çalıştıklarını söyledi.

ETÜ'de yerel ve ulusal medya mensuplarıyla bir araya gelen Prof. Dr. Bülent Çakmak bir yıllık rektörlük dönemini değerlendirdi.

Şehrin problemlerine yönelik çözümler amaçlı olarak sanayi işbirliği protokollerini yaptıklarını, bu çalışmaların ülkeye, bölgeye ve Erzurum'a hayırlı olmasını temenni ederek, sanayi işbirliği protokollerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini anlatan Prof. Dr. Çakmak, Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) arasında Sanayi İşbirliği Protokolleri imzaladıklarını belitti.

Yeni Nesil Eğitimi önemsediklerini, bununla nesiller arasında bir iletişimin kurulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çakmak, “Nesiller arasındaki fark hızla açılıyor. Bu da yeni kuşakların geleceğe nasıl hazırlanması gerektiği sorunsalını da beraberinde getiriyor. Yeni neslin teknoloji ile kurduğu bağ eğitim sistemini de çok net olarak etkiliyor. Bu nedenle Yeni nesil eğitim araçlarını kullanma konusunda çabalarımız var. Çünkü öğrencilerin geçmişteki bütün eğitim araçları, neredeyse yerini yeni ve dijital/online eğitim araçlarına bıraktılar. Hocalarımız öğrencilerimizin iç dünyalarını da benimseyerek öğrencinin anladığı dilden konuşuyorlar.” dedi.

Üniversiteye yeni katılan öğrencilerin oryantasyonları için de bir dizi tedbir aldıklarını, üniversite, şehir ve çevrenin tanıtımı anlamında adımlar attıklarına dikkat çeken Rektör Çakmak şunları söyledi:

“Sürekli yeni ve yenilikçi girişimlerin takipçisiyiz. Dijital eğitimden tutunuz Mesleklerin geleceği, geleceğin meslekleri konusunda yol haritası çizerek eğitimi amaçlıyoruz. Güçlü Türkiye için Yeni Nesil eğitim önemlidir.

Şehirde iki üniversite var. Bu nimetten faydalanma yolunu benimsiyoruz. Atatürk Üniversitesi ile işbirliklerimiz var.

Bu tür çalışmaları iki üniversite olarak benimsiyoruz. Nitelikli ve kaliteli beyin göçünü önlemeye yönelikte adımlar atıyoruz.

Akademik başarı sıralamasında daha üst noktalara çıkmak arzusundayız.

Uluslararası işbirliklerimiz var. Hem üniversitemiz ham de şehrimizin menfaatleri açısından önemli ilişkiler olarak görmekteyiz.

İş dünyası dolayısıyla STK larla ilişkilerimiz gayet iyi noktada. Bu ilişkiler sayesinde sanayicilerimizin teyakkuza geçirilmesi amaçlanmaktadır.”

Topluma katkı faaliyetlerinin de devam ettiğine işaret eden Rektör Çakmak, Psikolojik Uygulama Araştırma Merkezi ile de psikoloji biliminin bilgi, kuram ve uygulamalarını akademik düzeyde öğrencilere kazandırılacağını ifade etti.

Rektör Çakmak, Savunma sanayi imalat teknolojileri anlamında da bilimsel çalışmalara ağırlık verdiklerine işaret etti, Ülkenin, bölgenin ve şehrin kalkınması ve yeni nesil eğitimle alakalı olarak hedeflerini anlattı.