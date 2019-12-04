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ETÜ - SİTODED İşbirliği Protokolü

Erzurum Teknik Üniversitesi ile Sivil Toplum Destekleme Derneği (SİTODED) arasında iş birliği protokolü imzalandı.


İmza törenine Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, Sivil Toplum Destekleme Derneği (SİTODED) yönetim kurulu başkanı adına Nuriye Memişoğlu katıldı.


Protokolle proje/bildiri/yayın/patent/eğitim çalışmalarının yapılması ve deneyimlerin paylaşılmasının yanı sıra SİTODED bünyesindeki öğrencilerle/gönüllülerle tüm sosyal alanlarda toplumsal duyarlılık ve sosyal içerme projelerin yapılması, bu amaca yönelik eğitim, gezi, gözlem ve saha inceleme faaliyetlerinin yapılması, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası çalışmaların hazırlık, planlama ve uygulamaların yapılması hedefleniyor.

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