ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Türkiye Karate Şampiyonu oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası'nda Merve Saydemir Türkiye Şampiyonu oldu.

Eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanlarda yaptığı etkinliklerin yanı sıra aldığı ödüllerle de adından sıkça söz ettiren Erzurum Teknik Üniversitesi başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 30 Nisan - 2 Mayıs 2019 tarihleri arasında Hatay'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası'nda Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi Merve Saydemir Türkiye Şampiyonu oldu.