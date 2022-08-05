ETÜ tercih günlerinde adaylarla buluşmaya devam ediyor

Yüksek Öğretim Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarına bölümler hakkında bilgi vermek ve doğru tercih yapmalarını sağlamak amacıyla Yakutiye Kent Meydanında stant açan ETÜ, 5 Ağustos tarihine kadar aday öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelmeye devam edecek.

Alanında uzman ekipler ve akademisyenlerin yer aldığı ETÜ standında, bölümler ve iş imkanlarının yanı sıra ETÜ'de öğrencilere sunulan burs imkanları, sportif ve kültürel olanaklar ile öğrencilerin kaliteli ve nitelikli bir eğitim alabilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktarılıyor.

Gerçekleştirilen tanıtım ve rehberlik etkinliğine İlginin yoğun olduğunu söyleyen ETÜ Kariyer Planlama ve Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Işıl Karabey Aksakallı: “Adaylarımız ve aileleriyle gelecekleri adına oldukça önemli olan bu süreçte bir araya gelerek merak edilen soruları cevaplandırıyor, emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alabilmeleri için doğru tercihlerde bulunmalarına rehberlik ediyoruz. Ayrıca bu süreçte aday öğrencilerimizi üniversitemizin mezunlarıyla buluşturarak onların deneyim ve tecrübelerini ilk ağızdan dinlemelerini sağlıyoruz. Son güne kadar adaylarımıza elimizden gelen desteği vermek için Yakutiye Kent Meydanındaki standımızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ETÜ, Tanıtım Faaliyetlerini Çevre İllerde de Sürdürdü

Adaylarının üniversite hakkında birinci elden bilgi sahibi olmaları için çevre illerde organize edilen Tanıtım Günleri etkinliklerine de katılan ETÜ; bu çerçevede Iğdır, Bitlis ve Van'da da stantlar açarak öğrenci ve aileleriyle buluştu. Ziyaretçilerine hem Erzurum'un tarihi, kültürel ve sosyal yaşamından bilgiler aktaran hem de üniversitenin akademik ve bilimsel faaliyetlerinden bahseden stant görevlileri; bölümlerin taban puanları, fiziki imkânları ve ders müfredatları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. ETÜ'den mezun olan öğrencilerin, donanımlı bireyler olarak ülkenin birçok noktasında kolaylıkla iş bulabildiklerini aktaran uzmanlar, tercih yapacak öğrencileri ETÜ ayrıcalığı yaşamaya davet etti.