ETÜ, Üniversite-Sanayi birlikteliğine katkı sunmaya devam ediyor

Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ile birlikte Ankara'da OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde temaslarda bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, misafirlerine OSTİM bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bilginin değere dönüştüğü yerlerin başında sanayilerin geldiğini aktaran Aydın: “Üniversite-sanayi iş birliği hasretini duyduğumuz bir şeydi, son yıllarda giderek artan bu birliktelik ülke kalkınmasına olumlu yansıyor. Bu vesileyle ETÜ ile yapılacak her türlü iş birliğine sonuna kadar destek olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Ülke Yükseköğretimine Katkı Sunmayı Sürdürüyoruz”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ile bir araya gelerek OSTİM ile yapılabilecek iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: “ETÜ olarak bölgesel odaklı bir anlayışla ülkemizin kalkınmasına destek oluyoruz. Yeni YÖK vizyonu kapsamında büyük önem verilen üniversite-sanayi iş birliğine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada OSTİM ile yapılabilecek iş birlikteliğini önemsiyor, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'a ve tüm iş insanlarımıza nazik ilgileri için teşekkür ediyorum” dedi.

Üniversitelerin kalkınmaları için iç ve dış paydaşlarla ortak çalışma alanlarının önemine vurgu yapan Rektör Bülent Çakmak, bu kapsamda ETÜ'nün nitelikli personeli ve güçlü altyapısı ile ülke yükseköğretimine katkı sunmaya devam edeceğini ifade ederek yapılacak her türlü çalışmaya destek olmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. OSTİM'in yalnızca Ankara için değil tüm Türkiye için de önemli bir sanayi bölgesi olduğuna dikkat çeken Rektör Bülent Çakmak, ETÜ bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında OSTİM heyetiyle bilgi paylaşımında bulundu.

Rektör Bülent Çakmak, Bakan Yardımcısı Yavilioğlu'nun Konuğu Oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, OSTİM ziyaretinin ardından Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu'nu makamında ziyaret edip yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi sunarak şehrin ve ETÜ'nün gelişimi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Erzurumlu olduğunu hatırlatan Cengiz Yavilioğlu ise Erzurum'un kalkınması, büyümesi ve ilerlemesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi.