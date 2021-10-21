ETÜ yönetimi, kurum yöneticileriyle bir araya geldi

Geçtiğimiz yıl 10. yaşını kutlayan ve bu kısa sürede yapmış olduğu çalışmalarla Erzurum ve bölgesi için önemli bir değer haline gelen ETÜ, kaliteli eğitimi, nitelikli akademik kadrosu ve yenilikçi anlayışıyla ortaya koyduğu yükseköğretim modelini sürdürülebilir kılmak amacıyla Stratejik Plan Belirleme Toplantısını ETÜ Konukevi'nde gerçekleştirdi.

ETÜ'nün dış paydaşlarıyla olan iletişimini güçlendirmek, şimdiye kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunmak ve gelecek dönem yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere düzenlenen toplantıya; Erzurum Valisi Okay Memiş, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile belediye temsilcileri, kamu kurumu yöneticileri, STK temsilcileri, rektör yardımcıları, genel sekreter ve dekanlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan ETÜ Rektörü Prof Dr. Bülent Çakmak, katılımlarından dolayı konuklarına teşekkür ederek, ETÜ adına büyük önem taşıyan böylesine önemli bir programda Erzurum'un üst düzey yöneticileri ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Rektör Çakmak: “ETÜ'nün farkı paydaşlarıyla kurduğu iletişim ağıdır”

Bilginin önemine değinerek konuşmasına başlayan Rektör Bülent Çakmak, üniversitelerin gelecek nesilleri yetiştirmenin yanı sıra bulundukları şehirlerin gelişimine de büyük katkılar sunduğunu belirterek: “Bu katkılar bazen toplumsal hayatı kolaylaştıracak bir innovasyon olurken bazen de sosyo-ekonomik katkılar olarak gerçekleşmektedir. Buna karşın rekabetin şiddetinin artmasıyla beraber üniversiteler rotasını çizerken zorlanmakta ve tüm paydaşlarıyla ortak bir akıl üretmek için çabalamaktadırlar. Bu rekabetten başarılı olarak çıkmanın tek yolu fayda sağlayacak farklılıkları ortaya koymaktır. Bu farklılıklar ise tüm paydaşların katılımıyla oluşturulacak stratejik planlardan geçmektedir” dedi.

“Üniversite toplum etkileşimini oldukça önemsiyoruz”

Sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün hem ETÜ hem de Erzurum için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bülent Çakmak: “Bu doğrultuda doğru bölümlerin açılması, etkin bir sanayi iş birliğinin kurulması, toplum-üniversite etkileşiminin artırılması oluşturacağımız stratejik planın başarı anahtarını bizlere sunacaktır. Bu amaçla birlikteliğimizin etkin bir koordinasyona ulaşması için bizden beklentilerinizi stratejik hedeflerimize yansıtabilmek adına bu toplantıyı düzenlemiş bulunmaktayız. Öncelikle mevut durumumuz ile ilgili olumlu olumsuz eleştirileriniz bekliyor ve akabinde gelecekle ilgili hedeflerimize yönelik beklentilerinizi öğrenmek istiyoruz. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal fayda ve uluslararasılaşma konuları başta olmak üzere ETÜ'nün geleceğini şekillendirmek adına düzenlediğimiz toplantıya katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyor, programın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Vali Memiş: “ETÜ, Erzurum için büyük önem taşıyor”

Ortak akıl arayışları kapsamında düzenlenen programın hem Erzurum hem de ETÜ adına oldukça verimli olacağına yürekten inandığını belirterek konuşmasına başlayan Erzurum Valisi Okay Memiş, köklü bir geçmişe sahip olan bu şehrin medreseleriyle yüzyıllar boyunca eğitim verdiğini, günümüzde ise bu misyonu üniversitelerin üstlendiğini söyleyerek: “Bilginin en önemli güç haline geldiği dünyada ona ulaşan toplumların ön plana çıktığını görüyoruz. Gelişen ve değişen çağa ayak uydurabilmek için üniversitelerimize önemli görevler düşüyor. ETÜ'de bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, çağa ayak uyduracak adımları atmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Stratejik Plan Belirleme Toplantısı'nı oldukça önemli buluyor, yol haritasının belirleneceği bu toplantıya katkı verecek olmanın heyecanın yaşıyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından söz alan konuklar, kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunarak yapmış oldukları çalışmaları ETÜ ile entegrasyon süreçlerine dahil etmek için katkılarını sundular.