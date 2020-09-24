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ETÜ yüksek irtifada

Teknofest 2020 Roket Yarışmasında, ETÜ Teknoloji Takımı VardaSky Team Türkiye 3.

sü oldu.


ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından organize edilen 2020 Roket Yarışması tamamlandı.


Yurtiçi ve yurtdışı uzay ve havacılık alanındaki yarışmalarda Varda SkyTeam Uzay ve Havacılık Takımı, Yüksek İrtifa kategorisinde Türkiye 3. sü Orta İrtifa kategorisinde ise ilk 10'a girerek başarılarına bir yenisini daha ekledi.


Varda SkyTeam geçtiğimiz yıllarda İstanbul Yeni Havalimanı'nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TÜRKSAT işbirliği ile düzenlen ve Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olma özelliğini taşıyan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki model uydu yarışmasına katılmış ve Türkiye 4.sü olmuştu.

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