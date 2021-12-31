ETÜ'de Akademik Giysi ve Ödül Töreni düzenlendi

ETÜ'lü akademisyenlerin cübbe giydiği ve Atıf, Yayın, Bilim, Proje, Başarı, En Yüksek Etki Faktörlü Dergide Yayın, Yılın Eğitimcisi, Genç Araştırmacı, Kulüp Akademik Danışmanlık Ödülü, Yüksek Lisans Tez Ödülü ile Rektörlük Özel Ödülü dallarında verilen ödüller sahiplerini buldu.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal, Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, cübbe giyen ve ödül alan akademisyenleri tebrik ederek, “Genç bir üniversite olmamıza rağmen her geçen gün üniversitemizin eğitim öğretim kalitesini, Ar-Ge faaliyetlerini ve Toplumsal Katkı çalışmalarını üstüne koyarak daha ileriye taşıma gayreti içerisindeyiz. Bugün burada vereceğimiz ödüller de akademisyenlerimizin yoğun çalışmalarının bir yansıması niteliğinde olacak. Önümüzdeki yıllarda da başarılı çalışmaların daha da artarak devam etmesini ümit ediyorum. Bu artışın gerçekleşebilmesi için de hepimizin ortaya koyması gereken kısa, orta ve uzun vadeli ulaşılabilir birtakım hedeflerimizin olması gerekiyor. Biz yönetim olarak akademisyenlerimizin hedeflerine ulaşabilmesi için üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu dün olduğu gibi bugün ve yarın da yerine getirme gayreti içinde olacağız. Bu vesileyle hocalarımızı tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum“ şeklinde konuştu.

Akademik Giysi ve Ödül Töreni, ödül alan akademisyenlere hediyelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.