ETÜ'de ‘Akıllı Şebekelerde Değiştirilebilir Yüklerin Optimal Yönetimi' konferansı

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi konferans salonunda "Akıllı Şebekelerde Değiştirilebilir Yüklerin Optimal Yönetimi" adlı konferans düzenlendi.

Konferansa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, çok sayıda öğretim üyesi, Aras EDAŞ mensupları, serbest çalışan Elektrik Mühendisleri ve öğrenciler katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Altaş, elektrik enerjisi üretim ve tüketim yönetimi ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Akıllı Talep Yönetim Sistemine değinen Prof. Dr. Altaş, elektrik dağıtım şirketleri ile anlaşmak kaydıyla, tüketim talebinin uygun zaman dilimlerine kaydırılması halinde faturalarda önemli ölçüde düşüş sağlanabileceğine dikkat çekti.

Konferans, Rektör Prof.Dr. Çakmak'ın Prof. Dr. İsmail H. Altaş'a plaket takdimi ile sona erdi.